Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Langfristige Investition
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers betrug an diesem Tag 26,58 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 376,223 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 48,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 427,39 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,27 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Coca-Cola HBC einen Börsenwert von 18,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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