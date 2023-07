FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Coca-Cola HBC abgeworfen

Vor Jahren Coca-Cola HBC-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,92 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 47,801 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Anteile wären am 17.07.2023 1 113,77 GBP wert, da der Schlussstand 23,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,38 Prozent vermehrt.

Am Markt war Coca-Cola HBC jüngst 8,96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at