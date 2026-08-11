Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Performance im Blick
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11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,87 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 437,254 Coca-Cola HBC-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (47,24 GBP), wäre die Investition nun 20 655,88 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 106,56 Prozent.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 18,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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