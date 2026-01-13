Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Frühe Investition
|
13.01.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers betrug an diesem Tag 14,14 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,214 Coca-Cola HBC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 722,77 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 12.01.2026 auf 39,20 GBP belief. Damit wäre die Investition 177,23 Prozent mehr wert.
Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 14,31 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
