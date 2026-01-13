Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

Frühe Investition 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers betrug an diesem Tag 14,14 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,214 Coca-Cola HBC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 722,77 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 12.01.2026 auf 39,20 GBP belief. Damit wäre die Investition 177,23 Prozent mehr wert.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 14,31 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG

Analysen zu Coca-Cola HBC AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola HBC AG 45,22 1,39% Coca-Cola HBC AG

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

