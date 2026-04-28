Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Coca-Cola HBC-Investition
|
28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 400,962 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 41,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 659,98 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 66,60 Prozent vermehrt.
Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 15,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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