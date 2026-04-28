FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das Coca-Cola HBC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 400,962 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 41,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 659,98 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 66,60 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC war somit zuletzt am Markt 15,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at