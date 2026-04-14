FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 36,28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,756 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 44,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,66 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 21,66 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at