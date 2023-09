FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Coca-Cola HBC-Investment verloren

Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Coca-Cola HBC-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie betrug an diesem Tag 25,29 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,541 Coca-Cola HBC-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers auf 22,75 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 899,57 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 899,57 GBP entspricht einer negativen Performance von 10,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte Coca-Cola HBC einen Börsenwert von 8,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

