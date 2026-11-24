Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Coca-Cola HBC-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,90 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 271,003 Coca-Cola HBC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 42,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 631,44 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 16,31 Prozent.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at