Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnender Compass Group-Einstieg?
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,58 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Compass Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,383 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 178,87 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 06.11.2026 auf 33,23 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,87 Prozent gesteigert.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 56,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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