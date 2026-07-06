Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnende Compass Group-Anlage?
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06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Compass Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Compass Group-Anteile betrug an diesem Tag 27,83 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Compass Group-Aktie investiert hat, hat nun 3,594 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Compass Group-Aktie auf 32,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,55 USD wert. Mit einer Performance von +17,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Compass Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,63 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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