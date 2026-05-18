Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Performance im Blick
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18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Compass Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,11 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 497,329 Compass Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Compass Group-Papiers auf 31,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 894,64 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,95 Prozent gesteigert.
Compass Group wurde am Markt mit 54,32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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