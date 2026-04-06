FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Compass Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Compass Group-Aktie bei 25,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 398,406 Compass Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 29,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 621,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 16,22 Prozent.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich jüngst auf 49,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at