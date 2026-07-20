Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukrative Compass Group-Anlage?
|
20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, befänden sich nun 515,285 Compass Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 277,84 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 17.07.2026 auf 31,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,78 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 53,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|27,74
|0,14%