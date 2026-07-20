FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 19,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, befänden sich nun 515,285 Compass Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 277,84 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 17.07.2026 auf 31,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,78 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 53,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at