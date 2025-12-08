FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Compass Group-Aktie an diesem Tag 11,39 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,796 Compass Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 080,77 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,08 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Compass Group einen Börsenwert von 40,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at