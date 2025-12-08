Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lohnende Compass Group-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Compass Group-Aktie an diesem Tag 11,39 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,796 Compass Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 080,77 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,08 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Compass Group einen Börsenwert von 40,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
25.11.25
|Catering group Compass looks to capitalise on AI boom (Financial Times)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|26,79
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.