Compass Group Aktie

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WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575

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Lukrative Compass Group-Anlage? 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Compass Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.08.2023 wurden Compass Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compass Group-Anteile an diesem Tag 26,48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 377,572 Compass Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 572,60 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 28.08.2026 auf 30,65 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,73 Prozent.

Am Markt war Compass Group jüngst 52,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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