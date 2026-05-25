Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Langfristige Performance
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,833 Compass Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 181,59 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Anteils am 22.05.2026 auf 31,13 USD belief. Damit wäre die Investition 81,59 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 52,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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