FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Compass Group-Papier statt. Zum Handelsende stand die Compass Group-Aktie an diesem Tag bei 14,39 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Compass Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,516 Compass Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 1 647,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 GBP belief. Mit einer Performance von +64,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Compass Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,24 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at