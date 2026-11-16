Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Rentable Compass Group-Anlage?
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16.11.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compass Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,17 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31,082 Compass Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Compass Group-Anteile wären am 13.11.2026 1 048,09 USD wert, da der Schlussstand 33,72 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,81 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Compass Group eine Börsenbewertung in Höhe von 57,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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