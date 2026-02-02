FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Compass Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 11,85 GBP. Bei einem Compass Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 843,882 Compass Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (21,87 GBP), wäre das Investment nun 18 455,70 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84,56 Prozent angewachsen.

Am Markt war Compass Group jüngst 37,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at