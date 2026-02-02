Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Investmentbeispiel
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 11,85 GBP. Bei einem Compass Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 843,882 Compass Group-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (21,87 GBP), wäre das Investment nun 18 455,70 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84,56 Prozent angewachsen.
Am Markt war Compass Group jüngst 37,16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plc
Analysen zu Compass Group plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|25,60
|1,79%