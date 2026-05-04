Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Compass Group-Investment im Blick
|
04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Compass Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Compass Group-Aktie letztlich bei 33,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Compass Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,949 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 83,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,70 Prozent verringert.
Compass Group war somit zuletzt am Markt 47,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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