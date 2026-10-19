FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compass Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Compass Group gewesen.

Am 19.10.2025 wurden Compass Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,966 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 32,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,42 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich zuletzt auf 55,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at