FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compass Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compass Group-Aktien gewesen.

Am 09.03.2025 wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,03 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Compass Group-Aktie investiert hat, hat nun 38,417 Anteile im Depot. Die gehaltenen Compass Group-Aktien wären am 06.03.2026 878,60 GBP wert, da der Schlussstand 22,87 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 12,14 Prozent.

Der Börsenwert von Compass Group belief sich jüngst auf 38,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at