Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|Lukrative Compass Group-Anlage?
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Compass Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Compass Group-Papier letztlich bei 34,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,864 Compass Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 86,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Compass Group eine Marktkapitalisierung von 51,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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