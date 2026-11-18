Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Computacenter-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,316 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,37 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 17.11.2026 auf 46,74 GBP belief. Damit wäre die Investition 522,37 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Computacenter einen Börsenwert von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at