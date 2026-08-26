Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Computacenter-Investition
|
26.08.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Computacenter-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Computacenter-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,514 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 701,35 GBP, da sich der Wert einer Computacenter-Aktie am 25.08.2026 auf 51,90 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 601,35 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Computacenter belief sich zuletzt auf 5,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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