Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Langfristige Performance
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Computacenter-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,32 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Computacenter-Aktie investiert, befänden sich nun 3,531 Computacenter-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 52,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,04 GBP wert. Damit wäre die Investition 85,04 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Computacenter belief sich jüngst auf 5,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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