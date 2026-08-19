Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computacenter von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Computacenter-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Computacenter-Papier an diesem Tag bei 28,33 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 352,982 Computacenter-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 50,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 737,36 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +77,37 Prozent.
Alle Computacenter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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