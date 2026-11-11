Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Lohnende Computacenter-Investition?
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computacenter von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2021 wurde das Computacenter-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Computacenter-Aktie bei 27,62 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 362,056 Computacenter-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 045,62 GBP, da sich der Wert einer Computacenter-Aktie am 10.11.2026 auf 47,08 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,46 Prozent angezogen.
Alle Computacenter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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