FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computacenter von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Computacenter-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Computacenter-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,90 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Computacenter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,861 Computacenter-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (42,50 GBP), wäre das Investment nun 164,10 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 64,10 Prozent vermehrt.

Computacenter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at