FTSE 100-Papier Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Computacenter-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Computacenter-Anteile betrug an diesem Tag 28,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,569 Computacenter-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187,37 GBP wert. Damit wäre die Investition 87,37 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Computacenter eine Börsenbewertung in Höhe von 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at