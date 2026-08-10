ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Lohnender ConvaTec-Einstieg?
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem ConvaTec-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,28 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 382,121 ConvaTec-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 10 184,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,32 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,84 Prozent.
Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,53 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
03.08.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu ConvaTec PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,72
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.