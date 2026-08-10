ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Lohnender ConvaTec-Einstieg? 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ConvaTec-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem ConvaTec-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,28 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 382,121 ConvaTec-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 10 184,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,32 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,84 Prozent.

Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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