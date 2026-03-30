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ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Hochrechnung 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ConvaTec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ConvaTec-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ConvaTec-Aktie bei 1,96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investierten, hätten nun 509,313 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 113,36 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 27.03.2026 auf 2,19 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,34 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ConvaTec eine Marktkapitalisierung von 4,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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