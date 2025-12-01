Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

ConvaTec Aktie

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

ConvaTec-Performance 01.12.2025 10:04:31

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,32 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,103 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,36 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,55 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,55 Prozent erhöht.

Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
