ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Performance
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,32 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,103 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,36 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,55 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,55 Prozent erhöht.
Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ConvaTec PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,62
|-0,76%