ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|ConvaTec-Performance
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,25 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 436,557 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,29 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 150,84 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,51 Prozent erhöht.
Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,46 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine ConvaTec-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu ConvaTec PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,64
|0,00%