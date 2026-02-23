ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden ConvaTec-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,25 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 436,557 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,29 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 150,84 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,51 Prozent erhöht.

Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ConvaTec PLC 2,64 0,00% ConvaTec PLC

