FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das ConvaTec-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ConvaTec-Aktie an diesem Tag bei 2,01 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 968,821 ConvaTec-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ConvaTec-Papiers auf 2,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 931,41 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,31 Prozent angewachsen.

Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at