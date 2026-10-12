ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Profitabler ConvaTec-Einstieg?
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12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren verdient
Das ConvaTec-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ConvaTec-Aktie an diesem Tag bei 2,01 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 968,821 ConvaTec-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ConvaTec-Papiers auf 2,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 931,41 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,31 Prozent angewachsen.
Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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