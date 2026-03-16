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ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Profitable ConvaTec-Investition? 16.03.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConvaTec-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ConvaTec-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ConvaTec-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,54 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das ConvaTec-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 930,818 ConvaTec-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 9 339,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,38 GBP belief. Damit wäre die Investition 6,60 Prozent weniger wert.

Der ConvaTec-Wert an der Börse wurde auf 4,64 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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