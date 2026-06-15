ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Frühes Investment
|
15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.06.2023 wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,497 ConvaTec-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 98,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,03 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börsianer warten auf Impulse: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
25.05.26
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)