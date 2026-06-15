ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Frühes Investment 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConvaTec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.06.2023 wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,497 ConvaTec-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 98,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,03 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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