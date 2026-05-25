ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Profitables ConvaTec-Investment? 25.05.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren ConvaTec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das ConvaTec-Papier an diesem Tag bei 2,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,418 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 85,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 14,47 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 3,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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