ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 22.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ConvaTec eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 417,362 ConvaTec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,07 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 863,94 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,61 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ConvaTec PLC

mehr Nachrichten