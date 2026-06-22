FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ConvaTec eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 417,362 ConvaTec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,07 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 863,94 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,61 Prozent.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at