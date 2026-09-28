FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in ConvaTec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,25 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,405 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,98 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 25.09.2026 auf 2,09 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für ConvaTec eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at