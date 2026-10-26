ConvaTec Aktie

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WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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ConvaTec-Investmentbeispiel 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in ConvaTec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden ConvaTec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ConvaTec-Papier letztlich bei 2,49 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investierten, hätten nun 401,284 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 987,96 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 23.10.2026 auf 2,46 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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