FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Croda International-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,80 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,472 Croda International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Croda International-Papiere wären am 20.10.2026 124,86 GBP wert, da der Schlussstand 35,96 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,86 Prozent erhöht.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 5,07 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at