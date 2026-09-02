FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Croda International-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Croda International-Anteile letztlich bei 55,56 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Croda International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,986 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (33,60 GBP), wäre die Investition nun 6 047,52 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,52 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Croda International zuletzt 4,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at