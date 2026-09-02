Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lohnende Croda International-Anlage?
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Croda International-Anteile letztlich bei 55,56 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Croda International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,986 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (33,60 GBP), wäre die Investition nun 6 047,52 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,52 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Croda International zuletzt 4,83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Croda International PLC Registered Shs
|39,10
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.