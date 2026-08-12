Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Investmentbeispiel 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Croda International gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Croda International-Papier an diesem Tag bei 89,02 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 112,334 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 677,83 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 11.08.2026 auf 32,74 GBP belief. Mit einer Performance von -63,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Croda International zuletzt 4,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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