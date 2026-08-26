Croda International Aktie

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WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Profitable Croda International-Investition? 26.08.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.08.2025 wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,51 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,200 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 355,15 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 25.08.2026 auf 34,57 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 35,52 Prozent vermehrt.

Croda International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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