Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Croda International-Investition
|
30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet
Das Croda International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,15 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,035 Croda International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Croda International-Papiers auf 32,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,65 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,35 Prozent.
Croda International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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