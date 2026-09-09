Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Croda International-Investition im Blick 09.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.

Am 09.09.2021 wurde die Croda International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 91,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,089 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (33,27 GBP), wäre das Investment nun 36,22 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 63,78 Prozent verkleinert.

Croda International war somit zuletzt am Markt 4,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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