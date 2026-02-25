Croda International Aktie

Croda International

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

Lohnendes Croda International-Investment? 25.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Croda International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Croda International-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Croda International-Aktie bei 62,51 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159,966 Croda International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (32,12 GBP), wäre die Investition nun 5 138,10 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 48,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

