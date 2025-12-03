Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Rentables Croda International-Investment?
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Croda International-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,671 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 26,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,06 Prozent verringert.
Insgesamt war Croda International zuletzt 3,80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)