FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Croda International-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,671 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 26,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,06 Prozent verringert.

Insgesamt war Croda International zuletzt 3,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at