FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Croda International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Croda International-Anteile betrug an diesem Tag 65,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,288 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 421,35 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 30.12.2025 auf 27,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,87 Prozent verringert.

Croda International war somit zuletzt am Markt 3,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at